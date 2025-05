Macron | ' Riconoscere la Palestina un dovere morale' Ira di Israele | ' Crociata contro di noi Costruiremo Stato ebraico in Cisgiordania'

La recente dichiarazione di Macron sul riconoscimento della Palestina scuote le fondamenta della diplomazia internazionale, scatenando l'ira di Israele. In un momento in cui i conflitti geopolitici sembrano intensificarsi, la linea del presidente francese emerge come una crociata morale. La risposta di Gerusalemme è pungente: "Per Macron il 7 ottobre è festa nazionale". Questo scontro mette in luce le fragili alleanze e le sfide globali, aprendo la strada a un futuro incerto.

La dichiarazione di Macron sul riconoscimento della Palestina segna un passo significativo nel panorama geopolitico attuale.

Da tg24.sky.it: Il presidente francese ha parlato in conferenza stampa durante una visita a Singapore. Il numero uno dell'Eliseo ha parlato anche della guerra in Ucraina, affermando che la decisione degli Stati Uniti ...

Scrive repubblica.it: Il movimento della Striscia boccia il piano di Witkoff perché non prevede la fine della guerra e altre sue richieste. Ieri era arrivato il sì di Netanyahu ...

Si legge su informazione.it: La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Anche Macron si sveglia, e durante una conferenza stampa a Singapore asserisce che il riconoscimento è 'un dovere morale ma sopratutto un'esigenza politic ...