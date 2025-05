Macron | Necessario Stato di Palestina

In un momento di crescente tensione internazionale, il presidente Macron lancia un appello forte e chiaro: il riconoscimento della Palestina è una necessità politica. Le sue parole risuonano in un contesto globale dove la giustizia e l'equità sono sempre più richieste dai cittadini. Un punto interessante? La credibilità dell'Occidente è in gioco. Ignorare questa questione potrebbe compromettere le relazioni internazionali nel lungo termine. È tempo di agire!

15.40 Il presidente Macron ha dichiarato in una conferenza stampa a Singapore che il riconoscimento di uno Stato Palestinese non è solo un obbligo morale, ma anche una necessità politica". "Se l'Occidente abbandona Gaza e lascia che Israele faccia ciò che vuole perderà ogni credibilita con il resto del mondo". "Per questo rifiutiamo i doppi standard", ha detto il presidente fracese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guerra Israele Gaza, Macron: “Riconoscere Stato palestinese è esigenza politica”

tg24.sky.it scrive: Il presidente francese ha parlato in conferenza stampa durante una visita a Singapore. Il numero uno dell'Eliseo ha parlato anche della guerra in Ucraina, affermando che la decisione degli Stati Uniti ...

Katz: riconoscimento Palestina finirà nel cestino della storia. Ben Gvir: a Gaza con tutte le forze

Come scrive msn.com: Macron: "Se abbandoniamo Gaza perderemo nostra credibilità" ''Se abbandoniamo Gaza'' e ''lasceremo fare Israele'', il rischio è che ''perderemo completamente la nostra credibilità di fronte al mondo".

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, anche Macron si sveglia: “È un’esigenza politica, non solo un dovere morale”

Secondo informazione.it: La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Anche Macron si sveglia, e durante una conferenza stampa a Singapore asserisce che il riconoscimento è 'un dovere morale ma sopratutto un'esigenza politic ...