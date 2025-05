Macron da Meloni revanscismo di FdI | È stato lui a chiedere l' incontro Salvini scettico Tajani soddisfatto

Emmanuel Macron arriva a Palazzo Chigi in un momento cruciale per l'Europa, dove le tensioni politiche si intensificano. La visita, voluta dal presidente francese, mette in luce il crescente "revanscismo" di Fratelli d'Italia e il delicato equilibrio tra alleati. Salvini si mostra scettico, mentre Tajani si dichiara soddisfatto. Sarà un incontro chiave per capire come l'Italia navigherà queste acque tumultuose. Curiosi di scoprire cosa si nasconde dietro questo confronto

“Mi aspetto tanto da lei, e sono scettico sul contributo che possa dare lui”. Matteo Salvini dà il benvenuto, a modo suo, a Emmanuel Macron atteso martedì alle 18.30 a Palazzo Chigi da Giorgi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Macron da Meloni, revanscismo di FdI: "È stato lui a chiedere l'incontro". Salvini scettico, Tajani soddisfatto

Ucraina, Salvini: “Kiev e Mosca si parlano grazie a Trump mentre Macron si agita”

Nella complessa danza diplomatica tra Kiev e Mosca, l'Italia, guidata da Giorgia Meloni, emerge con una nuova credibilità internazionale.

FdI: "Macron? Scomposto personalismo a livello internazionale. Meloni non è scavalcabile... E giocherà di sponda anche con Merz"

Segnala affaritaliani.it: Il fine settimana ha riservato numerosi colpi di scena nella politica europea e internazionale: dalle polemiche del vertice di Tirana senza Meloni al contrattacco della premier ieri con il vertice a s ...

Macron da Meloni il 3 giugno. L'Eliseo ammette (finalmente) che l'Italia gioca un ruolo chiave nel rapporto Usa-Ue

affaritaliani.it scrive: Quando uno schiaffone fa rinsavire. Specie se assestato in mondovisione dalla moglie (mamma, come dicono i maligni vista la grande differenza di età con la consorte Brigitte). Emmanuel Macron, dopo av ...

Vertice Meloni-Macron a Roma il 3 giugno 2025/ ‘Disgelo’ con la Francia tra dazi e riarmo: ecco gli scenari

Si legge su ilsussidiario.net: Vertice di "disgelo" Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron: ecco quando e dove. Di cosa parleranno dopo gli scontri passati, tutti gli scenari ...