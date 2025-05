Macron cerca l’intesa con la Meloni su veicoli green e agro-alimentare

Martedì si accendono i riflettori su Roma, dove Macron e Meloni si incontrano per discutere di veicoli green e agroalimentare. Un'occasione imperdibile per unire forze in un'Europa sempre più attenta alla sostenibilità. Il fatto che il presidente francese scelga l'Italia per questo confronto dimostra l'importanza strategica del nostro Paese nel panorama ecologico europeo. Sarà interessante vedere se riusciranno a trovare un terreno comune su queste questioni cruciali!

Nell'incontro romano di martedì l'obiettivo è trovare un punto di convergenza sui dossier di interesse comune. Apprezzato da Chigi che sia il presidente a venire in Italia. Non è previsto un vertice con Mattarella.. Missione in Asia del ministro dell'Ambiente francese per convincere Xi a impegnarsi sugli accordi ecologisti. Si vuol rafforzare il legame Cina-Ue in chiave anti Trump.

Macron, ormai è guerra aperta a Giorgia Meloni: che ora cerca una sponda tedesca

La tensione tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni si intensifica, con la premier italiana che cerca supporto dalla Germania.

Macron da Meloni, revanscismo di FdI: "È stato lui a chiedere l'incontro". Salvini scettico, Tajani soddisfatto

L’Eliseo e il vertice Meloni-Macron: lo abbiamo chiesto noi, collaboriamo

Prossima settimana incontro Meloni-Macron, si cerca tregua dopo tensioni

