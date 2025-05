M O Netanyahu | Accettiamo la nuova proposta di Witkoff sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi | Hamas | Il piano non soddisfa

Il conflitto tra Israele e Hamas continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La proposta di cessate il fuoco di Witkoff si scontra con le critiche della GB sulle nuove colonie israeliane, un tema che fa da sfondo a una crisi già complessa. La mancanza di garanzie per la pace rende la situazione ancora più precaria. Riusciranno le parti a trovare un terreno comune? La speranza è l’ultimo a morire.

Gb critica Tel Aviv: "Le nuove colonie sono un deliberato ostacolo alla pace". Il gruppo terrorista: "Non c'è una garanzia sulla fine della guerra, stiamo valutando". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - M.O., Netanyahu: "Accettiamo la nuova proposta di Witkoff sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi" | Hamas: "Il piano non soddisfa"

Gaza, Netanyahu: "Accettiamo la nuova proposta di Witkoff sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi"



Netanyahu: A Gaza non c'è carestia, la popolazione è in carne perché non fa esercizio; Media: 9 ostaggi vivi e tregua di 60 giorni nella nuova proposta americana. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza, Netanyahu: “Accettiamo nuova proposta Witkoff”

Lo riporta msn.com: Su Gaza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto alle famiglie degli ostaggi incontrate oggi che "Israele accetta la nuova proposta Witkoff" ...

Israele sospende l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza: "Non cesseranno le ostilità senza il rilascio degli ostaggi"

Secondo msn.com: Israele è pronto per questo", ha detto il primo ministro Benyamin Netanyahu all'inizio della riunione di governo. Hamas, però, ha respinto il piano, insistendo sull'attuazione della seconda fase ...