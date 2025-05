M O Macron | riconoscimento Palestina è una necessità politica

Emmanuel Macron, durante una conferenza a Singapore, ha sottolineato che il riconoscimento dello Stato palestinese è cruciale non solo per motivi morali, ma anche per la stabilità politica globale. In un contesto di crescente tensione internazionale, questa dichiarazione segna un passo verso un dialogo più inclusivo e innovativo. L’attenzione su questo tema dimostra come le relazioni internazionali stanno evolvendo, facendo eco alla ricerca di equilibri e giustizia nel mondo contemporaneo.

Singapore, 30 mag. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato, in una conferenza stampa a Singapore, che il riconoscimento di uno Stato palestinese non è "solo un obbligo morale, ma anche una necessità politica". Durante la sua partecipazione a una conferenza internazionale sulla sicurezza nella nazione asiatica, il presidente francese ha sottolineato che l'Europa deve "rafforzare la sua posizione collettiva" nei confronti di Israele "se non fornirà una risposta adeguata alla situazione nelle prossime ore e nei prossimi giorni" nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - M.O., Macron: riconoscimento Palestina è una necessità politica

