Lutto in tribunale è morto l’avvocato Simone Falconi

Un'immensa tristezza avvolge Grosseto per la scomparsa del rinomato avvocato Simone Falconi, strappato alla vita a soli 51 anni. La sua dedizione e passione per la giustizia hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di colleghi e amici. Questo lutto ci ricorda quanto siano vulnerabili le nostre esistenze, sottolineando l'importanza di celebrare ogni momento trascorso con le persone care. La memoria di Falconi continuerà a vivere nelle sue battaglie legali e nel cal

Grosseto, 30 maggio 2025 – Lutto nella comunità grossetana e al tribunale cittadino: all’età di 51 anni si è spento Simone Falconi, 51 anni, avvocato conosciuto e stimato da tutti. Una breve malatti a lo ha strappato dall’amore dei suoi cari. Lascia la moglie Sabrina e decine di amici e colleghi con il quale ha condiviso la toga e tante battaglie in tribunale. L’avvocato Falconi è morto mercoledì al Misericordia dove era stato ricoverato per il peggioramento delle sue condizioni. Simone Falconi era originario di Cana: dopo il diploma all’istituto Leopoldo II di Lorena si era iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dove si era laureato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lutto in tribunale, è morto l’avvocato Simone Falconi

