L' uovo è protagonista | l' appuntamento è con Fiano ci cova

Domenica 8 giugno, Fiano si trasforma in un palcoscenico per gli amanti dei sapori autentici con "Fiano ci cova". In un contesto sempre più orientato verso il cibo sostenibile e locale, questa fiera mette in luce l'uovo come protagonista della cucina tradizionale. Scopri come questo ingrediente semplice possa diventare il cuore di piatti straordinari, immersi nella bellezza delle Valli di Lanzo. Non perdere l'occasione di assaporare l’eccellenza!

Domenica 8 giugno per chi ama e ricerca i prodotti agroalimentari tipici e genuini l'appuntamento è alle porte di Torino, a Fiano, laddove la pianura si "incastona" tra i primi rilievi delle Valli di Lanzo e il Parco della Mandria racchiude un vero e proprio tesoro naturalistico. La fiera. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - L'uovo è protagonista: l'appuntamento è con "Fiano ci cova"

