L’Unitus firma un accordo accademico con il Governo uzbeko

L'Università degli Studi della Tuscia si fa protagonista di un accordo accademico che segna una tappa importante nella cooperazione tra Italia e Uzbekistan. Un passo verso l'internazionalizzazione dell'istruzione, che rafforza i legami culturali e scientifici. Questo evento non solo sottolinea l'impegno per l'educazione globale, ma offre ai giovani la chance di esplorare nuove opportunità di crescita in un mondo sempre più connesso. Rimanete sintonizzati per scoprire come questo influenzerà il futuro

VITERBO (ITALPRESS) – L’ Università degli Studi della Tuscia ha preso parte alla cerimonia ufficiale di firma degli accordi tra Italia e Uzbekistan, svoltasi alla presenza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Secondo quanto precisa un comunicato, in rappresentanza del Rettore, Stefano Ubertin i, il prorettore ha avuto l’onore di sottoscrivere l’accordo con il ministro dell’Agricoltura uzbeko, Ibrokhim Yulchiyevich Abdurakhmonov. Nell’ambito di questa cooperazione, l’Ateneo attiverà percorsi di doppio titolo dedicati alla formazione di studentesse e studenti in Uzbekistan nei settori delle scienze agrarie, delle tecnologie agroalimentari e dell’economia, in risposta alle esigenze del sistema agricolo e agroindustriale del Paese. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - L’Unitus firma un accordo accademico con il Governo uzbeko

