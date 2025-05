L’Unione Sovietica attraverso i ricordi e lo sguardo di Laura Salmon

C’era una volta l’URSS, ma le storie d’amore non conoscono confini. Nel memoir di Laura Salmon, il viaggio nei ricordi si intreccia con un’analisi profonda e sincera della cultura russa, rivelando passioni e contraddizioni. In un'epoca in cui la nostalgia per il passato è un trend, questo libro ci invita a riflettere su come l’amore possa sfidare i pregiudizi e abbracciare la complessità. Un racconto che fa vibrare le corde

C'era una volta l'U. Una storia d'amore (Sandro Teti Editore) di Laura Salmon è un memoir che racconta un viaggio nei ricordi di una giovane donna che si innamora della cultura, della lingua e del popolo russi, ma il suo non è un Amore acritico che non vede o nasconde i difetti o i punti di.

Da lecceprima.it: Il racconto di un lungo decennio vissuto in Urss prima da studentessa e poi da giovane studiosa; oggi Salmon è tra le più profonde conoscitrici della Letteratura russa e titolare della prima cattedra ...

