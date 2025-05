Luni ai tempi dell’antica Roma Appuntamento all’anfiteatro con rievocazioni e laboratori

Scopri l'Antica Roma a Luni! Dal 31 maggio al 2 giugno, l’anfiteatro si trasforma in un palcoscenico di storia con rievocazioni e laboratori. La quinta edizione di Lunensia ti porterà indietro nel tempo, per vivere un'esperienza unica che celebra le radici culturali italiane. Un'occasione imperdibile per immergersi nella nostra storia e riscoprire il fascino dell'antico. Preparati a vivere un fine settimana da imperatore!

Luni (La Spezia), 30 maggio 2025 – Un fine settimana come ai tempi dell’antica Roma nell’anfiteatro di Luni. Arriva infatti la quinta edizione di Lunensia, da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno, manifestazione culturale promossa dal Comune e organizzata dall’associazione ‘Amici di Luni’ con il supporto del Museo nazionale e il contributo di Fondazione Carispezia. Da sabato più di 200 figuranti in costume daranno vita a scene quotidiane dell’antichità, permettendo ai visitatori di fare un vero salto indietro nel tempo. Legionari e gladiatori animeranno l’evento, ricostruendo momenti della vita militare romana e offrendo spettacoli di grande suggestione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luni ai tempi dell’antica Roma. Appuntamento all’anfiteatro con rievocazioni e laboratori

