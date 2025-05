Lunghe code e traffico in tilt | incidente tra due camion in autostrada

Un incidente tra due camion ha mandato in tilt il traffico sull'A14 Diramazione per Ravenna, creando code record fino a due chilometri. Questo evento ci ricorda quanto sia fondamentale migliorare la sicurezza stradale e le infrastrutture. Con il crescente numero di veicoli sulle strade, situazioni come queste possono diventare sempre più comuni. Rimanere informati e pianificare i viaggi può fare la differenza!

Ha creato incolonnamenti fino a due chilometri di auto l'incidente avvenuto venerdì mattina poco prima delle 8 sulla A 14 Diramazione per Ravenna, che ha visto la chiusura del tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto. Lo scontro, che vedrebbe coinvolti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Lunghe code e traffico in tilt: incidente tra due camion in autostrada

Incidente in A4 tra mezzi pesanti e auto: tre feriti e lunghe code

Un grave incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì sull'A4, coinvolgendo due mezzi pesanti e due automobili.

