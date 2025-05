Lungarno verso la chiusura dell’ambasciata americana

La chiusura dell'ambasciata americana di Lungarno Vespucci segna un momento cruciale nella geopolitica internazionale. Con l'amministrazione Trump che punta a rendere il dipartimento di Stato "più agile", si apre un dibattito sul futuro della diplomazia americana in Europa. Questo potrebbe non solo alterare i rapporti bilaterali, ma anche influenzare le dinamiche locali. Cosa significa per Firenze e per le relazioni transatlantiche? Restate sintonizzati!

L'amministrazione del presidente Trump va avanti con l'ipotesi di chiudere l'ambasciata statunitense di Lungarno Vespucci. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che il dipartimento di Stato ha notificato al Congresso un piano di ampia riorganizzazione per rendere l'agenzia "più agile".

