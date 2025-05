L’ultimo saluto a Pietro Sisti insegnante e consigliere comunale

Un ultimo saluto pieno di emozione e gratitudine ha commosso Montegiorgio per Pietro Sisti, insegnante e consigliere comunale. La sua eredità non si limita ai banchi di scuola: ha plasmato generazioni di giovani che oggi portano avanti i valori appresi grazie a lui. In un'epoca in cui l'educazione è più cruciale che mai, la figura di Sisti ci ricorda quanto sia fondamentale investire nel futuro dei nostri ragazzi. La sua passione resterà viva nei cuori di tutti.

Un addio ricco di emozioni e ricordi per Pietro Sisti, insegnante e amministratori di Montegiorgio. Si è tenuto nella mattinata di ieri il funerale di Pietro Sisti, una persona molto conosciuta e apprezzata dall’intera comunità montegiorgese, che ha contribuito prima di tutto a formare e fra crescere tanti giovani della media Valtenna, oggi uomini e donna molti dei quali presenti alla funzione che si p svolta in chiesa. Pietro Sisti è stato insegnate di italiano e latino all’interno del Liceo scientifico di Montegiorgio, molti dei suoi ex studenti ricordano la profonda passione per la sua materia, tanto che riusciva a recitare la Divina Commedia di Dante a memoria, senza considerare che la sua vocazione di professore non era solo quella di insegnare nozioni, ma di far crescere persone, una persona ispirata da valori umani, dal grande cuore e umiltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a Pietro Sisti, insegnante e consigliere comunale

