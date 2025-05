Lukaku un giorno tornerà all’Anderlecht la previsione dell’azionista del club Coucke

Romelu Lukaku, il gigante del calcio belga, potrebbe rientrare all’Anderlecht, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Marc Coucke, l’azionista principale, ha acceso la speranza dei tifosi parlando di un ritorno “inevitabile”. Questa notizia si inserisce in un trend sempre più forte: il legame emotivo tra giocatori e club di origine. Un ritorno che non sarebbe solo sportivo, ma anche simbolico, riportando i tifosi a sognare in grande!

Il principale azionista dell'Anderlecht, Marc Coucke, ha fatto sognare i tifosi della sua squadra, dichiarando un ritorno di Romelu Lukaku nel programma tv Bar Goens in onda su Vtm. Lukaku potrebbe tornare all'Anderlecht, il suo primo club da professionista. Coucke ha affermato che prima o poi il centravanti belga del Napoli tornerà a giocare in quello che è stato il suo primo club da professionista: «Sì, Lukaku tornerà, ma non nella prossima stagione. Vuole godersi la vittoria dello scudetto con il Napoli e la partecipazione in Champions League. Ma il suo sogno è tornare all'Anderlecht». Secondo quanto riportato da Footmercato, il suo ritorno sarebbe previsto per il 2026.