Lukaku meglio di Lewandowski e Haaland | i numeri che smentiscono le critiche

Romelu Lukaku sta scrivendo la sua storia a Napoli, e i numeri parlano chiaro: il suo impatto in campo è superiore a quello di nomi come Lewandowski e Haaland. Mentre il calcio europeo si ribalta, il gigante belga dimostra che a volte le scelte più audaci ripagano. Con il Napoli fresco vincitore dello Scudetto, l’arma segreta potrebbe proprio essere lui. Scopri perché Lukaku è il vero re del gol!

Romelu Lukaku è reduce da una stagione incredibile alla prima annata con la maglia del Napoli: numeri importanti, con rendimenti superiori a tanti pari ruolo anche più blasonati. Il Napoli ha vinto lo Scudetto dopo una stagione molto travagliata: oltre all’impatto di mister Conte, l’arma in più dei partenopei è da ricercare nei nuovi acquisti: Buongiorno in difesa, McTominay a centrocampo e Lukaku in attacco hanno risollevato le sorti degli azzurri, elevandosi a spine dorsali della squadra e leader assoluti sul terreno di gioco. La classifica degli attaccanti più influenti: Lukaku meglio di Lewa e Haaland. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it