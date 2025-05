Luk3 sulla differenza d’età con Alessia Pecchia | Non mi spaventa sono innamorato della persona

Luk3 rompe il silenzio sulla sua storia d'amore con Alessia Pecchia, sottolineando che l'età è solo un numero quando si è innamorati. In un'epoca in cui le relazioni non seguono più le regole tradizionali, la coppia dimostra che l'amore supera ogni barriera. I due, usciti da "Amici", hanno affrontato sfide insieme, ma ora brillano più che mai. Scopri come hanno trasformato le difficoltà in forza!

Luk3, cantante uscito dall’ultima edizione di Amici, difende la relazione con la ballerina Alessia Pecchia, più grande di lui di 6 anni. La latinista e il cantautore hanno avuto diverse difficoltà sentimentali nella scuola ma sono usciti dal percorso in tv più innamorati che mai. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Luk3 sulla differenza d’età con Alessia Pecchia: “Non mi spaventa, sono innamorato della persona”

Amici 24, Alessia canta Parigi in motorino e la dedica a Luk3

Durante l'ultimo daytime di Amici 24, Alessia ha sorpreso tutti cantando "Parigi" in motorino, un gesto affettuoso dedicato a Luk3.

