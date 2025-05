Luis Enrique Tante aspettative ma vogliamo fare la storia

Luis Enrique è pronto a scrivere una pagina storica con il PSG! A soli 90 minuti dall'apice della Champions League, la squadra francese si prepara a sfidare l'Inter in un match che non è solo una partita, ma una vera e propria lotta per il sogno europeo. "Adattarsi a quello che chiederà la partita sarà la chiave", afferma il tecnico. Riusciranno a trasformare le aspettative in trionfo? Restate sintonizzati!

"Adattarsi a quello che chiederà la partita sarà la chiave", avverte il tecnico del Psg MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - A 90 minuti dalla storia. Il Paris Saint Germain domani contenderà all'Inter la Champions League 2024-25 all'Allianz Arena di Monaco: seconda finale di sempre per il club francese

Conferenza stampa Luis Enrique pre PSG Inter: «Vogliamo fare la storia di questo club! Nerazzurri? Una squadra fatta ad immagine di Simone Inzaghi…»

Durante la conferenza stampa pre-partita tra PSG e Inter, Luis Enrique ha annunciato la sua volontà di scrivere nuove pagine di storia con il club parigino.

