Luis Enrique rifiuta i suggerimenti sull’armonia nuova mentre il PSG mira finalmente a porre fine alla Champions League

Luis Enrique, alla vigilia della finale di Champions League, ha messo in chiaro un concetto: il successo del PSG non è frutto di una nuova armonia, ma della solidità e dell’esperienza. In un’epoca in cui la ricerca dell'equilibrio tra talento e coesione è cruciale, il club parigino punta a sfruttare al massimo le sue risorse per conquistare finalmente quel trofeo tanto agognato. Sarà sufficiente? La risposta arriva sabato. Non perdere il colpo!

2025-05-30 22:35:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Luis Enrique guiderà Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l’Inter sabato con la sua squadra sull’orlo di un triplo, ma non crede che il loro successo in questa stagione sia il risultato di una nuova armonia. Il PSG ha ancora una volta dominato nella Ligue 1 e ha mantenuto la Coupé de France con una vittoria per 3-0 su Reims lo scorso fine settimana, ma sono i loro miglioramenti nella fase di Champions League che sono stati ampiamente elogiato in questa stagione. Hanno raggiunto le semifinali nell’ultima campagna di Luis Enrique, ma i loro progressi verso il finale di questo termine, che li hanno visti eliminare tre squadre in Premier League a Liverpool, Aston Villa e Arsenal, ha colto molti di sorpresa dato che è arrivato dopo la partenza di Kylian Mbappe nel Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

