Luis Enrique l’Inter dopo la Juve | Sarebbe storico Dembele dimentica Mbappe

La vigilia di PSG-Inter si infiamma con le parole di Luis Enrique, pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia del calcio europeo. Un'intervista che potrebbe segnare il destino non solo della finale, ma anche delle carriere di stelle come Ousmane Dembélé, pronto a brillare lontano dall'ombra di Mbappé. In un contesto dove ogni partita è una battaglia, chi avrà la meglio tra queste due potenze? La risposta è dietro l'angolo!

Vigilia di PSG-Inter, finalissima di Champions League: le dichiarazioni del tecnico spagnolo e del fuoriclasse francese Dopo Simone Inzaghi e l' Inter, tocca a Luis Enrique prendere la parola nella conferenza stampa dedicata al Paris Saint-Germain alla vigilia della finalissima di Champions League. L'allenatore spagnolo punta a un altro 'Triplete' dopo il trionfo alla guida del Barcellona nel 2015, quando sconfisse (e sempre in Germania) a Berlino la Juventus. Adesso invece ci sarà di fronte l'Inter a Monaco di Baviera: "Siamo abituati a queste finali, è un qualcosa che abbiamo già vissuto.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club

Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

