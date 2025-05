Luis Enrique | Inter di livello ma sono ottimista Il PSG è abituato

Luis Enrique, alla vigilia della finale di Champions League contro l'Inter, si mostra ottimista: "Siamo abituati a queste sfide." In un momento in cui il calibro delle squadre è fondamentale, il suo approccio mentale potrebbe essere la chiave per affrontare la pressione. Non è solo una partita, ma un confronto epico che segnerà un’epoca. Scopri come gli allenatori plasmano non solo le tattiche, ma anche le emozioni dei loro giocatori!

Dopo il capitano Marquinhos, anche Luis Enrique dice la sua nella conferenza stampa alla vigilia di PSG-Inter. Di seguito le parole dell’allenatore dei parigini sulla finale di Champions League. Le parole di Luis Enrique nella conferenza stampa di vigilia di PSG-Inter, finale di Champions League. Come si gestiscono le emozioni in partite come queste? Siamo una squadra abituata a disputare le finali, sono situazioni alle quali siamo abituati e che abbiamo già vissuto. La motivazione è importante, ma siamo abituati. Luis Enrique, avete superato lo scoglio delle inglesi, ora è il turno dell’italiana? La cultura calcistica è universale, non si tratta di nazionalità. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Enrique: «Inter di livello, ma sono ottimista. Il PSG è abituato»

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

