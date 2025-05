Luis Enrique | C’è una chiave per affrontare l’Inter Pressione intorno al PSG!

Luis Enrique si prepara a scrivere la storia del PSG nella finale di Champions League contro l'Inter. In un contesto di alta pressione, l’allenatore spagnolo rivela: «Entrando qui ho sentito un’energia unica». La sensazione di unità e determinazione della sua squadra potrebbe rivelarsi la chiave per affrontare l'arduo compito. Un match che non è solo sport, ma un'opportunità per il PSG di riscattarsi e conquistare la gloria europea. Chi vincerà?

Grande attesa per PSG-Inter. Alla vigilia della finale di Champions League l’allenatore parigino racconta le sue sensazioni e quelle della sua squadra. SENSAZIONI – Luis Enrique viene intercettato da Sky Sport al termine della rifinitura all’Allianz Arena di Monaco. Alla vigilia di PSG-Inter l’allenatore dei parigini dichiara: « Entrando qui ho sentito che siamo molto fortunati di poter disputare la partita migliore che possa giocare una squadra, contro un’altra grande squadra. Credo che sia un momento da godere. È un po’ diverso affrontare una squadra come l’Inter, con due attaccanti puri come Lautaro Martinez e Marcus Thuram ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Enrique: «C’è una chiave per affrontare l’Inter. Pressione intorno al PSG!»

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Luis Enrique C Chiave Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Luis Enrique contento degli attaccanti: Lavoro difensivo incredibile, così si crea una squadra; PSG-Inter, Barcola: Ecco cosa ci dice Luis Enrique. Col City abbiamo dimostrato la nostra forza; Il Psg punta su Donnarumma contro l'Inter. Luis Enrique: «È tornato il Gigio che ha vinto l'Europeo»; Chi vince la finale Champions tra Inter e PSG, il pronostico beffardo dell'intelligenza artificiale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Luis Enrique: «C’è una chiave per affrontare l’Inter. Pressione intorno al PSG!»

Come scrive inter-news.it: Grande attesa per PSG-Inter. Alla vigilia della finale di Champions League l'allenatore parigino racconta le sue sensazioni e quelle della sua squadra. - Leggi su Inter-News ...

Luis Enrique e quella Champions vinta dieci anni fa con la piccola Xana che festeggiava in campo

Riporta vanityfair.it: Sabato 31 maggio l'allenatore spagnolo guida il Paris Saint-Germain contro l'Inter nella finale di Champions League 2024-2025 ...

Luis Enrique e la rivoluzione "felice" col PSG: la finale di Champions League è la consacrazione della sua grandezza

Segnala informazione.it: Vedere Luis Enrique finalista di Champions League, alla guida di un Paris Saint-Germain senza Messi, Neymar e infine Mbappé, è già una vittoria. Un trionfo del merito, dell'arte di allenare a 360°, ch ...