Luis Enrique a Sky | Ci sono grandi aspettative! La Champions manca al PSG! Donnarumma? Criticato perché il suo livello è alto…

Luis Enrique, intervistato da Sky, ha sottolineato le immense aspettative che circondano il PSG in vista della finale di Champions League. "La Champions manca a noi", ha dichiarato, evidenziando la pressione crescente sulla squadra parigina. E mentre Donnarumma è sotto i riflettori e criticato per i suoi errori, il suo alto potenziale continua a far parlare. Le sfide di oggi sono il terreno fertile per i campioni di domani. Chi avrà la meglio?

Luis Enrique a Sky: «Ci sono grandi aspettative! La Champions manca al PSG! Donnarumma? Criticato perché il suo livello è alto.» Le parole del tecnico dei parigini. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di PSG Inter, Luis Enrique, ha parlato in vista della finale di Champions League di domani. LE PAROLE- « Qui ho sentito che siamo molto fortunati per poter disputare una finale di Champions, la partita più bella che si possa fare, contro un'altra grande squadra. » SULL'INTER- « Inter? Un po' diverso affrontare l'Inter che ha due punte pure come Lautaro e Thuram, noi prepariamo la gara nel modo migliore per portarla dove noi siamo più forti.

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

Luis Enrique: «C’è una chiave per affrontare l’Inter. Pressione intorno al PSG!»

Psg-Inter, come gioca la squadra di Luis Enrique e come i nerazzurri possono batterla

Il fuorionda di Luis Enrique che non vuole rispondere in italiano su Sky: “Io sono un bugiardo”

