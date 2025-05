Luigi De Laurentiis | Dispiace non aver centrato i playoff Su Longo decidiamo con Magalini e Di Cesare

Luigi De Laurentiis esprime rammarico per non aver centrato i playoff, ma guarda avanti con determinazione. Dopo un incontro con il ds Magalini e Di Cesare, il presidente del Bari promette di costruire un nuovo corso per la stagione 2025-2026. In un calcio sempre più competitivo, la visione strategica è fondamentale: riuscirà il Bari a tornare grande? La curiosità è palpabile, e i tifosi sono pronti a sognare!

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis è stato intercettato dai giornalisti dopo il vertice con il ds Giuseppe Magalini e il suo vice Valerio Di Cesare, il cui tema è stato la definizione delle strategie per la stagione 2025-2026. "Siamo concentrati sul costruire un nuovo corso - ha detto.

