Luigi Contu a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina

Un evento imperdibile per gli amanti della lettura e della cronaca! Luigi Contu, Direttore dell'agenzia Ansa, svela il suo nuovo libro "Domani sarà tardi" alla libreria Ghibellina, affiancato da Sebastiano Mondadori. In un'epoca in cui l'informazione è in continua evoluzione, le sue riflessioni ci invitano a riflettere sul potere delle parole e sull'importanza di essere sempre aggiornati. Non perdere questa occasione di approfondimento!

Luigi Contu, Direttore dell'agenzia Ansa, presenta il suo ultimo libro pubblicato da Solferino Domani sarà tardi Insieme all'autore dialogherà Sebastiano Mondadori LUIGI CONTU è nato a Roma. Di origine sarde, ha tre figli. Professionista dal 1985, ha lavorato come giornalista parlamentare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Luigi Contu a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina

Cerca Video su questo argomento: Luigi Contu Scrittori Borgo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il festival Scrittori in Borgo; Scrittori in borgo | La rassegna letteraria della libreria Ghibellina; Il festival Scrittori in Borgo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il festival Scrittori in Borgo

Si legge su msn.com: Torna in città il 3 giugno la rassegna letteraria "Scrittori in borgo" ideata e organizzata dalla Libreria Ghibellina e giunta quest’anno alla dodicesima edizione grazie al sostegno di Pharmanutra, sp ...

Luigi Contu, la biblioteca di famiglia tra inediti e scoperte

Lo riporta ansa.it: LUIGI CONTU, I LIBRI SI SENTONO SOLI (LA NAVE DI TESEO +, PP. 320, EURO 19). Prende vita da un foglietto vergato a mano negli ultimi momenti di vita, una mappa lasciata in eredità per orientarsi ...

Scrittori in Borgo dialogo con Simi

Scrive lanazione.it: Domani alle 21 (in diretta facebook sulla pagina della libreria Ghibellina e di "Scrittori in Borgo") Giampaolo Simi dialogherà con Leonardo Vannucci sul nuovo libro "L’estate di Piera", edito ...