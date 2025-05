Lucrezia Ruggiero | Cambiamento positivo del nuoto artistico con le nuove regole Gli uomini meritano le Olimpiadi

Lucrezia Ruggiero, stella del nuoto artistico italiano, ha parlato delle nuove regole che stanno modificando il panorama di questo sport. La sua visione? Un cambio positivo che include anche la meritocrazia per gli uomini, con l’auspicio di vederli alle Olimpiadi. In un’epoca in cui l'uguaglianza di genere è al centro del dibattito sportivo, le sue parole sono un invito a riflettere sull'importanza della diversità in tutte le discipline. Non perdere l'occasione

Lucrezia Ruggiero è stata ospite dell'ultimo appuntamento di OA Focus, visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 24enne romana rappresenta uno dei punti di riferimento del nuoto artistico italiano, con alle spalle due medaglie d'oro mondiali in coppia con Giorgio Minisini a Budapest 2022 e due argenti iridati a Fukuoka 2023 nel doppio femminile insieme a Linda Cerruti e nella gara a squadre. Sulla collaborazione con Giorgio Minisini: " Io ho fatto la mia prima esperienza in Nazionale assoluta con Giorgio, quindi sicuramente mi è stato di grande insegnamento in quegli anni. Ho iniziato con lui quando avevo 19 anni, poi abbiamo gareggiato per la prima volta insieme nel 2021 dopo due anni di lavoro perchĂ© in precedenza c'erano stati degli infortuni e poi il Covid.

NUOTO ARTISTICO -. Lucrezia Ruggiero | Doppio misto, sogno olimpico e nuovi obiettivi

Lucrezia Ruggiero, atleta delle Fiamme Oro e protagonista del nuoto artistico mondiale, condividerĂ il suo sogno olimpico e i nuovi obiettivi.

