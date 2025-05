Lúcio mostra per la prima volta lo stato del suo viso dopo il 18% del corpo con un camino

Lúcio, ex campione del mondo con il Brasile, svela per la prima volta le conseguenze di un grave incidente domestico. Ustioni di secondo grado su parte del suo corpo, a causa di un camino ecologico. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli apparecchi domestici e accende il dibattito sull'uso di materiali infiammabili in casa. La sua testimonianza è un invito alla riflessione: quanto conosciamo davvero i rischi della nostra quotidianità?

2025-05-30 08:21:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Luccio campione del mondo con il Brasile nel 2002, ha subito ustioni di secondo grado nel 18% del suo corpo Dopo un Incidente domestico con un camino ecologico che funziona bruciando alcol. Due settimane dopo l’incidente, per il quale è stato ricoverato in ospedale, l’ex calciatore a 47 anni ha pubblicato una prima immagine del suo viso. Lúcio (Lucimar da Silva Ferreira), che sembra sorridere mentre tiene una tazza di caffè, presenta piccole ferite sul viso. Lúcio mostra per la prima volta lo stato del suo viso dopo il 18% del corpo in un incidente domestico “La nostra migliore foto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Lúcio mostra per la prima volta lo stato del suo viso dopo il 18% del corpo con un camino

Come sta Lucio dopo l'incidente domestico: l'ex Inter aveva il 18% del corpo ustionato

Aggiornamenti arrivano dal Brasile sulle condizioni di Lucio, ex difensore dell'Inter vittima di un incidente domestico l’18 del mese, con il 70% del corpo ustionato.

