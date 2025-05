Lorenzo Lucca, talento emergente del calcio italiano, conquista gli occhi delle grandi squadre, tra cui l'Inter. Andrea Carnevale, responsabile scouting dell'Udinese, sottolinea la sua consacrazione, lasciando aperto un intrigante futuro. In un'epoca in cui i giovani calciatori si fanno strada sempre più rapidamente, Lucca rappresenta la speranza di una nuova generazione. Riuscirà a brillare nei palcoscenici più luminosi del nostro calcio? La curiosità cresce!

Lucca Inter, Carnevale sul futuro: «Si è consacrato! Non so se possa andare via, ma.» Le parole del responsabile dell'area scouting dell' Udinese. Andrea Carnevale, responsabile dell'area scouting dell'Udinese, ha parlato cosi del futuro di Lorenzo Lucca, finito nei radar anche del calciomercato Inter: LE PAROLE- -«Lucca si è consacrato. Non so se possa andare al Napoli, alla Juve, al Milan o all'Inter, ma è animale d'area. Può fare molto di più, per qualche tempo è mancato un po' Thauvin all'Udinese, che lo aiutava a fare la differenza-. Ma per me può diventare di alto livello, non a caso Spalletti lo considera per la Nazionale, sa che non può fare a meno di lui»