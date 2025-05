Luca Porro confermato nel Valsa Group | cambiamenti nello scacchiere gialloblù

Il Valsa Group segna un cambio di rotta: Luca Porro resta nel team e porta freschezza e talento. Questo giovane schiacciatore, classe 2004, si prepara a rivoluzionare il gioco gialloblù, sostituendo Gutierrez con una carica esplosiva. In un contesto sportivo dove la gioventù sta prendendo piede, il suo innesto potrebbe segnare la svolta per il club. Rimanete sintonizzati per scoprire i prossimi colpi di mercato!

Il primo tassello del domino, Luca Porro, è confermato, e a breve la società comunicherà anche gli altri arrivi ma soprattutto le altre conferme. Cosa cambierà nello scacchiere gialloblù con l’innesto, da titolare, di Porro al posto di Gutierrez è presto detto: il classe 2004 ex Padova è uno schiacciatore più giovane del cubano, dall’esplosività atletica leggermente inferiore e dalla padronanza della tecnica sicuramente, oggi, superiore. Meno attacco, soprattutto su palla alta e scontata: Gutierrez, soprattutto la sua ultima versione ammirata tra fine regular season e playoff, è un giocatore in grado di risolvere con un’idea funambolica anche le palle più difficili; d’altro canto Porro è un giocatore sicuramente più regolare e, per così dire, ‘lineare’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Luca Porro confermato nel Valsa Group: cambiamenti nello scacchiere gialloblù

