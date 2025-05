Luca Parmitano svela il segreto della sua maturità | L’ho affrontata come una performance teatrale senza stress ma con la voglia di dimostrare di essere pronto per volare nello spazio

Luca Parmitano, l'astronauta che ha conquistato lo spazio, rivela un segreto affascinante: la maturità come una performance teatrale. Affrontata senza stress, ma con il desiderio di dimostrare il proprio valore, questa esperienza è un invito a considerare i momenti di crescita come palcoscenici. In un'epoca in cui il benessere mentale è al centro del dibattito, la sua testimonianza ci spinge a ripensare il nostro approccio alle sfide. Scopri come affrontare

L'astronauta Luca Parmitano ha condiviso con gli studenti romani un ricordo particolare del suo esame di maturità, descrivendolo come "una delle prime volte in cui mi sono sentito pronto a dare mostra di me". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

