Louise Nevelson, icona della Junk Sculpture, ha trasformato il rifiuto in arte, spezzando le catene del conformismo. Alla fine degli anni Quaranta, in un’era di rivoluzioni artistiche, la sua visione femminista e creativa ha dato voce a una nuova prospettiva. I suoi assemblaggi non sono solo opere, ma manifestazioni di resilienza e innovazione. Scoprire le sue installazioni è un invito a riflettere su come l'arte possa riscrivere la storia e il ruolo delle donne

La vera svolta matura verso la fine degli anni Quaranta: nella New York animata dagli "irascibili" e dai nuovi confini della pittura, Louise Nevelson (Kiev, 1899 – New York, 1988) lavora all’interno di quella Junk Sculpture, l’investigazione che si concentra sull’assemblaggio dei materiali di recupero dei centri urbani, la possibilità che lo ’scarto’, il rifiuto, possa essere riconvertito in manufatto artistico. La scelta sembra muoversi in una direzione del tutto particolare. La più rivoluzionaria scultrice americana costruisce contenitori di oggetti, una sorta di libreria della memoria sulla quale stende un colore monocromo, utilizzando il legno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Louise Nevelson, femminista e femminile

