Lotto la sfortuna e la paura a Napoli fanno festeggiare mezza Italia | vincite per 60 000 euro

La fortuna bussa alla porta di Napoli e regala un colpo di scena a metà maggio: sei ambi identici, grazie ai numeri 17-90, portano a casa vincite da 60.000 euro! Un colpo d’azzardo che trasforma la sfortuna in trionfo, dimostrando come anche le paure possano rivelarsi fortunate. Un segno di ottimismo in un periodo difficile, dove la speranza si reinventa. Chi è pronto a scommettere su una nuova fortuna?

Ha dell’incredibile ciò che è accaduto nell'estrazione del Lotto di giovedì 29 maggio. Sei ambi identici sulla ruota di Napoli sono stati realizzati grazie alla combinazione 17-90, che nella smorfia partenopea simboleggiano la sfortuna e la paura. Ogni giocata - riporta Agimeg - era da 40 euro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lotto, la "sfortuna" e la "paura" a Napoli fanno festeggiare mezza Italia: vincite per 60.000 euro

