Lotta ai tumori a Napoli tornano i “Sabati della Prevenzione” | domani visite gratuite in Piazza Garibaldi

A Napoli, la lotta contro i tumori riparte con i "Sabati della Prevenzione". Domani, in Piazza Garibaldi, puoi accedere a visite gratuite per proteggere la tua salute. In un momento in cui la consapevolezza sanitaria è più importante che mai, non perdere questa opportunità ! Ricorda: prevenire è vivere. I prossimi appuntamenti? Il 7 giugno in Piazza Italia e il 14 giugno in Piazza del Gesù/Piazza Dante. Fai la scelta giusta!

Gli screening gratuiti organizzati dall'Asl Napoli Centro 1 continuano il 7 giugno in Piazza Italia e il 14 giugno in Piazza del GesùPiazza Dante. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Lotta ai tumori, a Napoli tornano i “Sabati della Prevenzione”: domani visite gratuite in Piazza Garibaldi

Napoli, Piazza De Nicola: cedeva cocaina, arrestato 21enne

A Napoli, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 21enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, per cessione di cocaina in piazza De Nicola.

Cerca Video su questo argomento: Lotta Tumori Napoli Tornano Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Lotta al cancro, il 25 giugno a Vico Equense SHRO Gala Dinner. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lotta ai tumori, a Napoli tornano i “Sabati della Prevenzione”: domani visite gratuite in Piazza Garibaldi

Lo riporta fanpage.it: Gli screening gratuiti organizzati dall'Asl Napoli Centro 1 continuano il 7 giugno in Piazza Italia e il 14 giugno in Piazza del GesùPiazza Dante ...

Lotta al melanoma, giornata di screening gratuiti a Napoli il 23 maggio contro il tumore

Riporta fanpage.it: Il 23 maggio, dalle 15 alle 18, si terrà una giornata di screening gratuito contro il melanoma presso la Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone ...

Vaccini anticancro, svolta arriva da Napoli: economici ed efficaci

Si legge su webnapoli24.com: Da Napoli arriva una svolta nei vaccini anticancro: più economici, efficaci e accessibili, promettono cure per tutti ...