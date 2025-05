L’ospedale Betania sede della Scuola di Epatologia Fadoi

L'ospedale evangelico Betania si conferma un pilastro della sanità italiana, diventando la sede ufficiale della Scuola di Epatologia Fadoi per il biennio 2024-2025. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l’importanza crescente della specializzazione nella cura delle malattie epatiche, in un momento in cui le patologie del fegato stanno emergendo come una sfida sanitaria globale. Un'opportunità unica per formare professionisti all'avanguardia e migliorare la salute pubblica!

L'ospedale evangelico Betania è stato scelto come sede ufficiale della nuova Scuola di Epatologia della Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi) per il biennio 2024–2025. Si tratta di un riconoscimento prestigioso per una struttura da anni punto di riferimento nella.

