Los Angeles FC-Club America | formazioni dove vederla in tv e streaming

Il grande match tra Los Angeles FC e Club America si avvicina, e con esso l'attesa per il Mondiale per Club! In un contesto calcistico sempre più internazionale, chi avrà la meglio? Scopri le formazioni e dove seguire l'evento in TV e streaming. Non perdere l'opportunità di vedere due delle squadre più entusiasmanti del panorama calcistico affrontarsi. Sarà una sfida che deciderà il futuro di una delle due storiche compagini!

Los Angeles FC o Club America: chi parteciperà al Mondiale per Club? Al BMO Stadium di Los Angeles, in California, si gioca il play-in della.

Los Angeles FC-Club America: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Su Dazn la sfida per qualificare l'ultimo club per il Mondiale

