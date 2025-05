Loretta Minollini alle Capannelle

Il 2 giugno, il Derby Italiano di Galoppo alle Capannelle si preannuncia indimenticabile! Con la presenza dell'eccezionale Loretta Minollini, le emozioni saranno garantite. Ma non è solo una corsa, è un viaggio nella tradizione ippica italiana che cattura l'attenzione di appassionati e curiosi. In un’epoca dove il benessere animale è al centro del dibattito, seguire questi eventi significa anche sostenere la passione per il cavallo in modo responsabile. Non perder

Ci sarà anche Ascoli, quest’anno, al 142esimo Derby Italiano di Galoppo, l’appuntamento clou del calendario ippico nazionale e una delle corse più ricche di tradizione e prestigiose d’Italia. All’evento, in programma il 2 giugno all’Ippodromo delle Capannelle a Roma, sarà protagonista anche la talentuosa amazzone Loretta Minollini, con la sua allieva Nicole Pignati. Entrambe metteranno in scena una performance di teatro equestre intitolata ‘Uguali insieme liberi’: un tributo artistico che celebrerà i valori della Repubblica Italiana. Loretta Minollini, nel corso della sua carriera, ha calcato le più importanti arene internazionali, dando il suo prezioso e personale contributo a spettacoli di altissimo livello, alcuni dei quali di rilevanza internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Loretta Minollini alle Capannelle

Cerca Video su questo argomento: Loretta Minollini Capannelle Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da Ascoli a Roma: Loretta Minollini al 142° Derby Italiano di Galoppo; Ascoli Piceno - La performance di Loretta Minollini al 142esimo Derby Italiano di Galoppo; Uguali, Insieme, Liberi: la Festa della Repubblica è uno spettacolo a Capannelle; UGUALI INSIEME LIBERI: con Loretta Minollini protagonista, una performance unica celebra i valori della Nazione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Loretta Minollini alle Capannelle

Si legge su ilrestodelcarlino.it: All’evento, in programma il 2 giugno all’Ippodromo delle Capannelle a Roma, sarà protagonista anche la talentuosa amazzone Loretta Minollini, con la sua allieva Nicole Pignati. Entrambe metteranno in ...

L’ascolana Loretta Minollini protagonista al Derby con lo spettacolo equestre per la Festa della Repubblica

Lo riporta picenooggi.it: Lo spettacolo è un profondo tributo artistico ai valori fondanti della Repubblica Italiana, unendo l'eccellenza sportiva alla profondità del significato civile ...