Lorenzo Musetti vive una giornata non brillante ma supera Navone in rimonta ed è agli ottavi al Roland Garros

Lorenzo Musetti sfida le avversità e conquista gli ottavi al Roland Garros! Nonostante una partenza in salita, il talento toscano ribalta la situazione contro l'argentino Navone con un finale di gara travolgente. Questo successo evidenzia la resilienza emergente nel tennis italiano, in un contesto di crescente competitività. Musetti, per la terza volta in cinque anni, dimostra che la determinazione può fare la differenza. Lo aspettiamo per il prossimo round!

Lorenzo Musetti, per la terza volta negli ultimi cinque anni, è agli ottavi di finale in quel del Roland Garros. Dopo una partita difficile per un’ora e mezza buona, per vari ordini di ragioni, il toscano sconfigge per 4-6 6-4 6-3 6-2 l’argentino Mariano Navone, in quella che è una delle migliori versioni del nativo di Nueve de Julio in questo 2025. Ora l’attesa è tutta per capire quale sarà l’ordine di difficoltà dell’ottavo di finale: da una parte Quentin Halys, e dunque uno contro il tifo francese, dall’altra Holger Rune, e dunque la sfida più anticipata di tutte a livello di ottavi di finale per quello che, nel linguaggio più giovanile, si chiama hype. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti vive una giornata non brillante, ma supera Navone in rimonta ed è agli ottavi al Roland Garros

La vita privata di Lorenzo Musetti raccontata dalla compagna Veronica

Scopriamo il lato intimo di Lorenzo Musetti attraverso le parole della sua compagna, Veronica Confalonieri.

