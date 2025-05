Lorenzo Musetti | Ero nervoso e lamentoso Rune tosto spero nella prima vittoria

Lorenzo Musetti, tra nervosismo e lamenti, ha dimostrato che il talento può prevalere anche nei momenti di difficoltà. Dopo un inizio incerto contro Mariano Navone al Roland Garros, l'azzurro ha ritrovato la sua concentrazione per conquistare una vittoria fondamentale. In un clima di grande attesa per i tennisti italiani, la sua tenacia potrebbe rappresentare la chiave per un successo storico. Pronti a sognare? Il meglio deve ancora venire!

Lorenzo Musetti ha faticato a ingranare contro l’argentino Mariano Navone al terzo turno del Roland Garros, ha perso il primo set contro uno specialista della terra rossa ma poi ha superato il momento di difficoltà e si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-2, qualificandosi così agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione, dove ora se la dovrà vedere con il danese Holger Rune. Il numero 7 del mondo sarà atteso da un test probante contro il nordico, che oggi si è salvato al quinto set contro il padrone di casa Quentin Halys. Il tennista italiano ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “ Lui ha iniziato bene, un primo set solido, ma ero molto nervoso, io parlavo troppo con me stesso, mi lamentavo, e non devo farlo, non è una cosa che mi piace, per quanto sia parte di me. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Ero nervoso e lamentoso. Rune tosto, spero nella prima vittoria”

La vita privata di Lorenzo Musetti raccontata dalla compagna Veronica

Scopriamo il lato intimo di Lorenzo Musetti attraverso le parole della sua compagna, Veronica Confalonieri.

