L’operazione della Gdf tra Lazio e Campania | soldi investiti in ristoranti a Benevento

La Guardia di Finanza ha smascherato un intricato schema di investimenti illeciti in ristoranti a Benevento, rivelando la connessione tra Lazio e Campania. Questo caso mette in luce un fenomeno più ampio: la lotta contro il riciclaggio e la criminalità organizzata nel settore della ristorazione, sempre più sotto i riflettori. Un aspetto interessante? Il potere del cibo come veicolo per il denaro sporco. Scopri di più sulla verità che si nasconde dietro le cucine!

Tempo di lettura: 5 minuti Esecuzione di provvedimento cautelare reale, disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino (FR) a seguito di richiesta della Procura della Repubblica di Cassino. All’alba di oggi, 30 maggio 2025, a conclusione di una lunga e articolata attività investigativa, avviata nell’ottobre 2021, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e condotta dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo – N.O.R. Aliquota Operativa e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone, con il supporto dei Comandi Arma e della Guardia di Finanza competenti per territorio, è stata data esecuzione, nei comuni di Pontecorvo (FR), Castrocielo (FR), Roccasecca (FR), Lariano (Roma), Frosinone, Roma, Benevento, a una vasta operazione nei confronti di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nella provincia di Frosinone ma con ramificazioni e interessi economici estesi su tutto il territorio nazionale ed estero, anche attraverso l’utilizzo di società di riferimento con sedi legali ed operative anche nella Repubblica Federale di Germania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’operazione della Gdf tra Lazio e Campania: soldi investiti in ristoranti a Benevento

