L’ONU dice che la Striscia di Gaza è “il luogo più affamato della terra” a causa del blocco di Israele

Gaza è sull'orlo della carestia: l'intera popolazione è a rischio. Gli aiuti umanitari, sebbene pronti, sono bloccati da ostacoli burocratici e insicurezza. L'ONU: "È il luogo più affamato della terra".

Gaza, Parolin e la diplomazia del Vangelo: “Il vero nodo non è il luogo, ma l’avvio dei negoziati”

In un contesto di crescenti tensioni internazionali, il Cardinale Parolin sottolinea l'importanza della diplomazia basata sui principi evangelici, invitando a riprendere i negoziati.

Lo riporta fanpage.it: Da quando, dieci giorni fa, è stato riaperto il valico di Kerem Shalom tra Israele e Gaza, sono stati autorizzati quasi 900 camion di aiuti. Tuttavia, meno di 600 sono stati scaricati nella Striscia e ...

Gaza, «tregua nella Striscia di 60 giorni»: Israele accetta, ma Hamas dice no. La proposta di Witkoff, il rilascio degli ostaggi e i timori

Da ilgazzettino.it: La proposta c’è, ed è quella dell’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff. Ma l’intesa no. Per tutta la giornata di ieri, tra Israele, Stati Uniti e uffici di ...

L’Onu dice che la Striscia di Gaza è diventata una “zona di morte post apocalittica”

Come scrive fanpage.it: “La realtà a Gaza è una realtà post-apocalittica ... per descrivere la situazione che oggi vede chi osserva la Striscia, a oltre un anno e mezzo dall'attacco del 7 ottobre 2023 e dall ...