Gaza, un nome che fa eco di sofferenza e disperazione. L'ONU lancia un grido d'allerta: il 100% della popolazione è a rischio carestia. Questo non è solo un dato allarmante, ma una ferita aperta nel cuore dell'umanità, nel contesto di crisi globali sempre più interconnesse. In un mondo che avanza, la fame rimane un'emergenza dimenticata. È tempo di agire, non possiamo voltare le spalle a una realtà così drammatica!

Ginevra (Svizzera), 30 mag. (askanews) - Gaza è "l'unica area definita" sulla Terra in cui l'intera popolazione è a rischio carestia. Lo ha dichiarato Jens Laerke, portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), parlando a Ginevra. "Gaza è il luogo più affamato del mondo" ha detto. "Il 100% della popolazione è a rischio carestia". E parlando degli aiuti in arrivo, ha spiegato che si tratta "di una goccia nell'oceano". "L'operazione umanitaria che siamo pronti a lanciare è soggetta a restrizioni operative che la rendono una delle operazioni umanitarie più ostacolate, non solo nel mondo di oggi, ma nella storia recente" ha aggiunto Laerke. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Onu: a Gaza il 100% della popolazione è a rischio carestia

Il vicepresidente del governo italiano, Antonio Tajani, sottolinea la necessità di un cessate il fuoco a Gaza, evidenziando la stremata condizione della popolazione.

