L’Oms ignora la riduzione del danno nel contrasto al tabagismo Mohre chiede un approccio moderno

Mentre ci avviciniamo alla Giornata mondiale senza tabacco, il dibattito sulla cessazione del fumo si infiamma. L’OMS è sotto accusa per le sue nuove linee guida, considerate obsolete e incomplete. Mohre chiede un cambio di rotta: integrare la riduzione del danno nel contrasto al tabagismo potrebbe essere la chiave per affrontare un problema globale in continua evoluzione. Un approccio moderno è fondamentale per salvare vite e promuovere una salute migliore!

(Adnkronos) – Le nuove linee guida dell'OMS sulla cessazione del fumo, pubblicate nel luglio 2024, sono "scientificamente incomplete" e "già superate": è questo il duro giudizio dell'Osservatorio della riduzione del rischio in medicina (MOHRE), che torna a farsi sentire alla vigilia della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio. Secondo il board scientifico dell'Osservatorio, le raccomandazioni

