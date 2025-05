Lodi prende fuoco il rimorchio di un tir | chiusa una corsia dell’A1 code in direzione Bologna

Un'auto in fiamme, un tir in crisi: il traffico sull'A1 è un incubo. Stamattina, a Pieve Fissiraga, un rimorchio ha preso fuoco, chiudendo una corsia e creando code dirette verso Bologna. Questo incidente mette in luce un problema crescente: la sicurezza stradale sui nostri autostrade. Ciò che accade sulle strade non è solo un fatto locale, ma riflette un sistema che necessita di maggiore attenzione e innovazione. Non sottovalutiamo mai la sicurezza!

Pieve Fissiraga (Lodi), 30 maggio 2025 – Si incendia un mezzo pesante, chiusa una corsia dell' autostrada. Paura, nella prima mattinata di oggi venerdì30 maggio, lungo il tratto lodigiano dell'A1-RimorchiAutostrada del Sole. Per cause ancora da accertare, ha i mprovvisamente preso fuoco, durante la marcia, il rimorchio di un tir. Il fatto è avvenuto all'altezza del Comune di Pieve Fissiraga, in direzione Bologna e proprio durant e l'ora di punta, quando il traffico risulta particolarmente intenso. Il veicolo è stato prontamente fermato nella c orsia d’emergenza e, grazie alla prontezza del conducente, la motrice è stata salvata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, prende fuoco il rimorchio di un tir: chiusa una corsia dell’A1, code in direzione Bologna

