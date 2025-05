Lo stop di primavera quasi bocciato | Poi in estate le aule sarebbero invivibili

La proposta di Isabella Conti di introdurre uno stop primaverile alle scuole potrebbe segnare un cambiamento epocale nel panorama educativo italiano. Con il caldo estivo che rende le aule quasi insostenibili, l’idea di seguire l’esempio nordico potrebbe rivelarsi vincente. Immaginate un calendario scolastico più equilibrato, capace di migliorare il benessere degli studenti! Una vera sfida al sistema tradizionale che merita attenzione.

Sarebbe una vera e propria rivoluzione del calendario scolastico quella ipotizzata dalla neo assessora regionale alla Scuola. Isabella Conti, infatti, ha avanzato l’idea di ridurre le vacanze estive per inserire un break primaverile: il modello è chiaro e prende ispirazione da quello diffuso in Nord Europa, dove agli studenti è concessa una pausa tra aprile e maggio, a patto però di vacanze estive più brevi. La Regione ha già annunciato un "percorso di consultazione" che, una volta ultimato, potrebbe portare a novità significative. Ma cosa ne pensano gli ‘addetti ai lavori’, ovvero coloro che, a vario titolo, conoscono bene il mondo della scuola? "Il crescente numero di domande per i centri estivi ci mostra come sicuramente le famiglie richiedano alla scuola una presenza più costante – a parlare è l’assessora comunale alle Politiche educative Paola Casara –, ma va detto anche che i nostri istituti non sono adatti ad accogliere gli studenti nei mesi più caldi e che non è scontato che la risoluzione di un problema non finisca per generarne altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it