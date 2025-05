Lo stilista è senza dubbio Kyrgios | gli sfottò sull’outfit di Sinner al Roland Garros E partecipa pure coach Cahill | Forza Luigi

Sinner conquista il Roland Garros con classe e determinazione! Nonostante gli sfottò sul suo outfit, il talento italiano sta brillando come mai prima. Le vittorie nette sui francesi Rinderknech e Gasquet dimostrano che la sua grandezza va oltre l'apparenza. Con la guida esperta di coach Cahill, Sinner è pronto a scrivere la storia del tennis. In un'epoca in cui l'immagine conta, lui ricorda che il vero stile si misura nei risultati!

Sinner sta facendo un’ottima figura al Roland Garros. Vittorie nette nei primi due turni dell’Open di Francia contro i beniamini di casa Arthur Rinderknech e Richard Gasquet che hanno messo in mostra la chiara superiorità del numero uno al mondo nonostante sia da poco tornato a competere a causa dello stop forzato di tre mesi per il caso Clostebol. Ma a Parigi un’altra cosa è saltata all’occhio: l’ outifit di Sinner. Tante, tantissime sono le prese in giro (scherzose) che si possono leggere sui social riguardanti il look con cui la Nike ha deciso di vestire l’altoatesino durante l’Open di Francia 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Lo stilista è senza dubbio Kyrgios”: gli sfottò sull’outfit di Sinner al Roland Garros. E partecipa pure coach Cahill: “Forza Luigi”

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si cancellano da Amburgo. Appuntamento al Roland Garros

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si ritirano dal torneo ATP 500 di Amburgo, in programma dal 18 al 24 maggio, per concentrare le loro forze sul Roland Garros.

