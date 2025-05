Lo squero di Barcola tra sup e kayak ecco il nuovo servizio di noleggio

Lo squero di Barcola si trasforma in un paradiso per gli amanti dell'acqua! Domani, 31 maggio, alle 17, inaugura il nuovo servizio di noleggio sup e kayak, gestito dall'associazione sportiva All Sail. Un'opportunità imperdibile per esplorare le bellezze della costa triestina e abbracciare la crescente passione per gli sport acquatici. Non perdere l'occasione di vivere il mare in modo unico e coinvolgente!

Lo squero di Barcola verso una¬†nuova vita. Domani 31 maggio alle 17 in viale Miramare 70 si terr√† la cerimonia di inaugurazione del servizio di noleggio sup e kayak gestito dall'associazione¬†sportiva All Sail. Una iniziativa rivolta a cittadini, sportivi e appassionati del mare. L'evento sar√†. 🔗 Leggi su Triesteprima.it ¬© Triesteprima.it - Lo squero di Barcola tra sup e kayak, ecco il nuovo servizio di noleggio