Lo sport contro le discriminazioni | torna la No Border Cup

Il calcio si fa portavoce di un messaggio potente: quello dell'inclusione. Torna la No Border Cup, un evento che unisce sport, musica e cultura per combattere le discriminazioni. Questo festival, organizzato dalla polisportiva Hic Sunt Leones, trasforma il campo Pizzoli in un crocevia di storie e passioni. Un’occasione imperdibile per celebrare la diversità e l’uguaglianza, dimostrando che, in campo come nella vita, ogni differenza può diventare una forza!

Il calcio contro le discriminazioni: torna la No Border Cup  Come ogni anno, il festival organizzato dalla polisportiva Hic Sunt Leones riempirĂ il campo Pizzoli con incontri, sport, musica e food  Torna, come ogni anno, la No Border Cup. Il festival, della durata di un mese, dedicato allo sport. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Lo sport contro le discriminazioni: torna la No Border Cup

Cerca Video su questo argomento: Sport Contro Discriminazioni Torna Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cagliari - SIC! in tutta Italia: sport, territori e parole contro le discriminazioni; Tattiche contro le discriminazioni - A Genova il panel Esport e CSR; Media attivismo, sport e socialitĂ , lotta alle discriminazioni di genere e referendum sono i temi al centro del C’è di peggio fest” 2025 – ASCOLTA; ParitĂ di azione: il progetto contro la discriminazione di genere del Liceo Pasteur. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Lo sport contro le discriminazioni: torna la No Border Cup

Riporta bolognatoday.it: Come ogni anno, il festival organizzato dalla polisportiva Hic Sunt Leones riempirà il campo Pizzoli con talk, incontri, sport, musica e food ...

Lo sport contro dipendenze e difficoltà sociali. Torna «un campione per amico»

Si legge su money.it: Lo sport contro dipendenze e difficoltà sociali ... Tali problematiche impattano poi negativamente sull’autostima dei più giovani, che spesso subiscono discriminazioni e tendono così ad isolarsi dalla ...

"Lo sport contro le discriminazioni. Torneo di volley senza barriere"

Da lanazione.it: "Si tratta di un progetto che nasce con l’intento di portare avanti i valori di Omphalos anche nel mondo dello sport. Il nostro obiettivo è creare uno spazio inclusivo dove ogni persona ...