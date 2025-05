Lo Spezia esce indenne da Cremona Nulla di fatto nella finale di andata La ’A’ si deciderà domenica al Picco E alle Aquile basterà un pareggio

Lo Spezia torna a casa da Cremona con un pareggio che tiene viva la speranza di promozione. La finale di andata si chiude 0-0, ma domenica al Picco le Aquile avranno il vantaggio del pareggio per conquistare la Serie A. In un clima di grande attesa, i tifosi possono sognare in grande: la storia del calcio insegna che tutto può succedere nel ritorno. Chi avrà la meglio nella sfida decisiva?

Cremonese 0 Spezia 0 CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Antov; Barbieri (30’ st Zanimacchia), Collocolo, Castagnetti (36’ pt Gelli), Vandeputte (12’ st De Luca), Azzi (31’ st Pickel); Vazquez (31’ st Valoti), Johnsen. (A disp. Drago, Tannander, Majer, Moretti, Bonazzoli, Nasti). All. Stroppa. SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata (40’ st Falcinelli), Nagy, Bandinelli (25’ st S. Esposito), Aurelio (40’ st Reca); P. Esposito, Di Serio (25’ st Kouda). (A disp. Chichizola, Ferrer, Lapadula, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata). All. D’Angelo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lo Spezia esce indenne da Cremona. Nulla di fatto nella finale di andata. La ’A’ si deciderà domenica al Picco. E alle Aquile basterà un pareggio

Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine

Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese.

