Lo show del Giro d’Italia Migliaia di tifosi in delirio Cesano si colora di rosa

Il Giro d’Italia ha trasformato Cesano Maderno in un palcoscenico di passione e colori, con migliaia di tifosi pronti a festeggiare la grandezza del ciclismo. In una giornata record di caldo, la città ha brillato di rosa, simbolo di un evento che unisce sport e comunità. Questo spirito di partecipazione non è solo una tappa, ma un trend che celebra l'amore per lo sport e la convivialità. Chi ha detto che le temperature elevate fermano il divertimento?

Cesano Maderno ha accolto l’arrivo del Giro d’Italia con quella che è stata, fino ad oggi, la giornata più calda del 2025, con temperature che hanno reso ancora più impegnativa la presenza lungo le strade di migliaia di tifosi carichi di entusiasmo per un evento atteso da mesi. Bottigliette d’acqua, biccheri di birra alla spina, lattine, gelati, tutto ciò che poteva aiutare a rinfrescare è andato a ruba nei locali della città che si è fatta trovare pronta con promozioni e offerte speciali per le tantissime persone che hanno iniziato a invadere le strade dalle 14, alla conquista dei posti migliori, tra la curva che unisce corso Roma a corso Libertà, attraverso i portali del Borromeo, allo striscione dell’arrivo, sul rettilineo di corso Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo show del Giro d’Italia. Migliaia di tifosi in delirio. Cesano si colora di rosa

Giro d’Italia, a Cesano Maderno vince il tedesco Denz. Migliaia in festa lungo il circuito cittadino

Il Giro d’Italia 2025 ha regalato emozioni a Cesano Maderno, dove il tedesco Nico Denz del team Red Bull-Bora-Hansgrohe ha trionfato nella 18ª tappa, accogliendo migliaia di tifosi lungo il circuito cittadino.

Cerca Video su questo argomento: Show Giro D Italia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; Giro d'Italia 2025 - 12a tappa | Modena - Viadana: gli Highlights - Video; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Dodicesima Tappa; Dentro al Giro d'Italia, grande festa a Modena per la partenza della 12° tappa /VIDEO. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giro d’Italia 2025, la 19ª tappa Biella-Champoluc: il percorso e dove vederla in tv

Lo riporta msn.com: BIELLA – La Biella – Champoluc (166 km) può diventare la tappa decisiva del Giro 2025, con i suoi cinque GPM e il dislivello totale che arriverà a sfiorare i 5000 metri. Non c’è formalmente arrivo in ...

Dove vedere la 19ª tappa del Giro d'Italia Biella-Champoluc, in tv

Riporta corriere.it: La 19ª tappa del Giro d’Italia si potrà vedere in chiaro su Rai Sport HD dalle 12.30 alle 14 e su Raidue dalle 14. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 12.15. Inoltre, si potrà vedere in ...

Giro d'Italia, 19^ tappa da Biella a Champoluc: percorso e dove vederla

Segnala sport.sky.it: Dopo la vittoria solitaria di Denz, arriva il primo degli ultimi due tapponi alpini che decideranno il Giro 108. Tra Piemonte e Valle d'Aosta si snodano 166 chilometri con 5 GPM, di cui tre di prima ...