Lo sceriffo De Luca si arrende alla Meloni | Il governo ha fatto un lavoro straordinario su funerali e conclave

La politica italiana continua a sorprendere! Vincenzo De Luca, noto per la sua grinta e le sue polemiche, riconosce il lavoro del governo Meloni sui temi sensibili come funerali e conclave. Un gesto che segna un cambio di tono in un contesto in cui il dialogo tra opposti è più che mai necessario. Riuscirà questa apertura a favorire una nuova era di cooperazione? Scopriamo insieme come si evolve il panorama politico!

E’ un Vincenzo De Luca grintoso e aggressivo quello che come ogni settimana, dagli studi di una tv amica, attacca tutti i suoi nemici politici e si tuffa in tutte le polemiche di giornata. Ma su una cosa non può fare polemica e con grande sincerità lo “sceriffo”: quando si trova a parlare delle giornate di dolore e di festa che hanno accompagnato la morte di Papa Bergoglio, i suoi funerali e il conclave che ha portato all’elezione di Leone XIV, con grande sincerità riconosce i grandi meriti all’esecutivo di centrodestra. De Luca e i complimenti al governo Meloni. “Ne approfitto per fare i complimenti al governo, una volta tanto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lo “sceriffo” De Luca si arrende alla Meloni: “Il governo ha fatto un lavoro straordinario su funerali e conclave”

De Luca, lo strappo con Schlein. E ora lo sceriffo corre da solo in Campania

De Luca rompe con Schlein e corre da solo in Campania, come un atto teatrale che anticipa l'ingresso sul palcoscenico.

